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«Уходит в запои после обеда»: учитель судилась в Семее из-за слов в свой адрес

В Семее суд признал не соответствующими действительности сведения, порочащие честь и деловую репутацию учителя начальных классов, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Абай, межрайонным судом по гражданским делам Семея рассмотрено гражданское дело по иску учителя начальных классов о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании компенсации морального вреда.

Поводом для обращения в суд стали сведения, распространенные посредством голосового сообщения, направленного директору школы, а затем в ходе встречи с участием коллектива школы.

Ответчик утверждала, что педагог якобы постоянно злоупотребляет спиртными напитками, приходит на работу с запахом алкоголя и «уходит в запои после обеда».

Истец просила признать распространенные сведения недостоверными, обязать ответчика их опровергнуть, принести извинения и взыскать компенсацию морального вреда.

На основании материалов дела суд пришел к выводу, что ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие достоверность распространенных сведений.

С учетом заключения эксперта судебной психолого-филологической экспертизы суд установил наличие условий для защиты чести, достоинства и деловой репутации: сведения были распространены третьим лицам, носили порочащий характер и не соответствовали действительности.

Суд обязал ответчика опровергнуть распространенные сведения путем принесения извинений в присутствии директора школы и заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

С учетом характера действий ответчика, длительности конфликта между сторонами, требований разумности и справедливости суд частично удовлетворил компенсацию морального вреда, а также судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.