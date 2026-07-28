«Уходит в запои после обеда»: учитель судилась в Семее из-за слов в свой адрес

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Абай, межрайонным судом по гражданским делам Семея рассмотрено гражданское дело по иску учителя начальных классов о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании компенсации морального вреда.
Поводом для обращения в суд стали сведения, распространенные посредством голосового сообщения, направленного директору школы, а затем в ходе встречи с участием коллектива школы.
Ответчик утверждала, что педагог якобы постоянно злоупотребляет спиртными напитками, приходит на работу с запахом алкоголя и «уходит в запои после обеда».
Истец просила признать распространенные сведения недостоверными, обязать ответчика их опровергнуть, принести извинения и взыскать компенсацию морального вреда.
На основании материалов дела суд пришел к выводу, что ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие достоверность распространенных сведений.
С учетом заключения эксперта судебной психолого-филологической экспертизы суд установил наличие условий для защиты чести, достоинства и деловой репутации: сведения были распространены третьим лицам, носили порочащий характер и не соответствовали действительности.
Суд обязал ответчика опровергнуть распространенные сведения путем принесения извинений в присутствии директора школы и заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
С учетом характера действий ответчика, длительности конфликта между сторонами, требований разумности и справедливости суд частично удовлетворил компенсацию морального вреда, а также судебные расходы.
Решение суда не вступило в законную силу.