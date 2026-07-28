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На улице Хуторской в Светлогорске разрешили вырубить ещё 20 деревьев для строительства жилья

На участке возводят ЖК «Морская нота».

На улице Хуторской в Светлогорске разрешили вырубить ещё 20 деревьев для строительства жилого комплекса «Морская нота». Информацию об этом опубликовали на сайте администрации муниципалитета.

Работы проведут на участке с кадастровым номером 39:17:010024:434. Под вырубку попадают ивы, клёны, берёзы и черешня. Взамен застройщик должен высадить 17 деревьев. Среди них — липы, берёзы, ели и туи. Компенсационное озеленение проведут в срок до 6 ноября 2027 года.

В 2025-м для строительства ЖК на улице Хуторской разрешили вырубить 77 деревьев для строительства жилья. Тогда же региональные власти выдали документы на первый этап работ — три пятиэтажных дома площадью от 1,7 до 2,6 тысячи квадратных метров.

В апреле 2026 года застройщик оформил разрешение на вторую очередь, состоящую из двух зданий. Всего по проекту ООО «СЗ “Твоя недвижимость”» на улице Хуторской построят 16 домов.

Генеральным директором и учредителем компании является Константин Кабанов. Он также возводит жильё в Светлогорске, Гвардейске и Балтийске.