На улице Хуторской в Светлогорске разрешили вырубить ещё 20 деревьев для строительства жилья

В 2025-м для строительства ЖК на улице Хуторской разрешили вырубить 77 деревьев для строительства жилья. Тогда же региональные власти выдали документы на первый этап работ — три пятиэтажных дома площадью от 1,7 до 2,6 тысячи квадратных метров.