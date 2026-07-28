В Красноярске мужчина чуть не устроил пожар и попался на хранении наркотиков

Проснулся мужчина уже от шума. В квартире были пожарные и полицейские, а рядом с ним лежал сверток с запрещенным веществом, который, по версии правоохранителей, выпал из кармана. В отношении красноярца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Это незаконные приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.