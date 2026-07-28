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В Красноярске мужчина чуть не устроил пожар и попался на хранении наркотиков

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Запрещенное вещество у него нашли после вызова пожарных.

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Запрещенное вещество у него нашли после вызова пожарных. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в мае на улице Ольховой. В квартире началось задымление, на место приехали сотрудники МЧС и наряд патрульно-постовой службы полиции для охраны общественного порядка. По данным полиции, 41-летний мужчина ранее приобрел через закладку наркотическое вещество массой не менее 0,320 грамма для личного употребления. Дома он поставил кастрюлю на плиту, начал пить алкоголь и уснул на полу.

Проснулся мужчина уже от шума. В квартире были пожарные и полицейские, а рядом с ним лежал сверток с запрещенным веществом, который, по версии правоохранителей, выпал из кармана. В отношении красноярца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Это незаконные приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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