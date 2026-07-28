В Прикамье снизилось количество выявляемых фальшивых банкнот высокого номинала

В первом полугодии 2026 года в банковской системе Пермского края было обнаружено восемь поддельных купюр. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 14 фальшивых банкнот. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.
Существенно снизилось в Пермском крае количество подделок самого высокого номинала — 5 тыс. руб. Их число сократилось в пять раз — с десяти до двух. При этом количество поддельных купюр номиналом 1 тыс. руб увеличилось с трех до пяти. Также была обнаружена одна фальшивая пятидесятирублевая купюра.
«Защитный комплекс купюр постоянно совершенствуется, что способствует сокращению числа поддельных банкнот. Несмотря на это, купюры высоких номиналов остаются популярными у фальшивомонетчиков. Поэтому в первую очередь необходимо проверять подлинность именно таких денежных знаков. Это можно сделать на ощупь, на просвет и при наклоне банкноты», — отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.