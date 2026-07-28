В Прикамье снизилось количество выявляемых фальшивых банкнот высокого номинала

В первом полугодии 2026 года в банковской системе Пермского края было обнаружено восемь поддельных купюр. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 14 фальшивых банкнот. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.