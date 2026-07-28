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Пять стран ведут борьбу за российских туристов и предлагают отдых дешевле Турции

Российские туристы все чаще отказываются от отдыха в Турции, выбирая новые зарубежные направления. Одних привлекают менее загруженные курорты, другие ищут необычные маршруты или более выгодное соотношение цены и качества.

Российские туристы все чаще отказываются от отдыха в Турции, выбирая новые зарубежные направления. Одних привлекают менее загруженные курорты, другие ищут необычные маршруты или более выгодное соотношение цены и качества.

После расширения авиасообщения заметно вырос спрос на Вьетнам. Туристов привлекают продолжительный пляжный сезон, доступные морепродукты и разнообразные экскурсии. Наибольшей популярностью пользуются Нячанг, Фукуок и Дананг.

Все больше путешественников также выбирают китайский остров Хайнань, где можно совместить пляжный отдых с оздоровительными процедурами. Гостей привлекают современные отели, термальные комплексы и чистые пляжи. Малайзия интересует россиян архипелагами Лангкави и Борнео, природными заповедниками и современной архитектурой Куала-Лумпура.

В число востребованных направлений вновь вошла Шри-Ланка. Туристы приезжают сюда ради пляжей, серфинга, чайных плантаций, храмов и сафари. Ассоциация туроператоров России называет страну одной из альтернатив традиционным курортам Турции.

Растет интерес и к Оману. Это направление выбирают за спокойную атмосферу, высокий уровень сервиса, живописные пустыни, горные ущелья и пляжи. Такой отдых подходит тем, кто предпочитает комфорт и избегает многолюдных курортов, передает MagadanMedia.

Тем временем Северная Осетия вошла в число самых востребованных регионов для внутреннего туризма. Путешественников привлекают не столько бюджетные условия, сколько аутентичная природа, древние башни.

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