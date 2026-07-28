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Площадь фонтана у Омской крепости составит 909 квадратных метров

А высота струй — до 25 метров.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях выложил ролик, посвящённый двум важным для города объектам, где сейчас идёт реконструкция. Первый — Омская крепость, второй — СКК имени Блинова. В ролике указано, что площадь нового фонтана на территории Омской крепости составит 909 квадратных метров, а высота струй — 25 метров.

— Вместе со Сбером, «Газпром нефтью», хоккейным клубом «Авангард», Газпромбанком, «СИБУРом», «Титаном», «Транснефтью», «Нацпроектстроем» и другими нашими важными партнерами создаём в Омске два современных городских пространства, — добавил глава региона.

Он напомнил, что о благоустройстве Омска подробно доложил президенту Владимиру Путину во время личной встречи в Омске 25 июля.