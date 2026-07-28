Площадь фонтана у Омской крепости составит 909 квадратных метров

Губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях выложил ролик, посвящённый двум важным для города объектам, где сейчас идёт реконструкция. Первый — Омская крепость, второй — СКК имени Блинова. В ролике указано, что площадь нового фонтана на территории Омской крепости составит 909 квадратных метров, а высота струй — 25 метров.