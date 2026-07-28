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В Красноярск завезли 19 тонн опасных абрикосов

Предотвращен ввоз в Красноярск из Кыргызстана 19 тонн зараженных восточной плодожоркой абрикосов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 19 тонн зараженных абрикосов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в крупной партии нашли опасного вредителя — восточную плодожорку.

Весь товар прибыл в наш регион из Кыргызстана автомобильным транспортом. Специалисты выдали владельцу продукции уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры.

В итоге зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека.

Справка:

Гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, персика, абрикоса, яблони, груши. Проникновение в новые регионы происходит во время перевозки зараженного посадочного материала, фруктов.

Потери урожая от вредителя могут быть очень значительными — до 50−100%.