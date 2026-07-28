250 человек соберутся на съезде городов Нижегородской и Гродненской областей

В Дивееве 13−15 августа пройдёт V Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей. От обеих стран-участниц, России и Республики Беларусь, в нём будут участвовать около 250 человек. Об этом 27 июля сообщил на пресс-конференции для нижегородских и белорусских журналистов председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Спикер отметил, что Съезд малых городов — производная от большой работы, которую Нижегородская область проводит с белорусскими регионами. Среди наших стран-партнёров Беларусь по объёму товарооборота на третьем месте после Китая и Индии, и он растёт.
По словам Евгения Люлина, сотрудничество развивается в самых разных сферах. В частности, в Белоруссию поставляются автомобили Горьковского автозавода, автобусы. Одновременно около 40 белорусских предприятий поставляют свою продукцию на ГАЗ. На полях региона 70% техники белорусского производства: тракторы, комбайны, посевные комплексы.
Председатель областного парламента также напомнил о совместном производстве трамваев и электробусов.
Развивается межпарламентское сотрудничество. Нижегородская область, по словам Евгения Люлина, заключила соглашения и взаимодействует со всеми регионами Белоруссии. Идёт обмен законодательными наработками.
Особые отношения сложились с Гродненской областью. Пять лет назад состоялся I Съезд малых городов. Спикер отметил, что тогда он прошёл в качестве эксперимента в Ваче. Теперь съезд будет проводиться уже в пятый раз. Мероприятие получило большую известность. О нём знают президенты обеих стран.
«Приезжают представители бизнеса, молодёжных организаций. Для нас важно, чтобы на низовом, работающем, практическом уровне строились отношения. На уровне людей. Чтобы завязывались дружба, человеческие отношения. Это народная дипломатия», — пояснил Евгений Люлин.
Основной площадкой V Съезда малых городов будет Дивеево. Также мероприятия пройдут в Арзамасе и Ардатове.
Главной темой круглых столов, дискуссий, докладов станет кадровая политика: подготовка и закрепление кадров в муниципальных образованиях, в том числе в сферах культуры, спорта, туризма, закрепление молодых специалистов в малых городах. Молодёжная политика также будет одной из тем съезда.
Среди запланированных мероприятий съезда и выставка-ярмарка сельхозпродукции.
Спикер отметил, что списки участников ещё формируются, но, по предварительным данным, со стороны Белоруссии будет представлено семь-восемь муниципалитетов. От Нижегородской области — больше.
«Мы берём тех, кто заинтересован в развитии сотрудничества, — пояснил Евгений Люлин. — Какой-то системы отбора, отсева нет. Но как правило те, кто один раз принимает участие, уже не выпадает».
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как Нижегородская область расширяет границы сотрудничества.