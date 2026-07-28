250 человек соберутся на съезде городов Нижегородской и Гродненской областей

Особые отношения сложились с Гродненской областью. Пять лет назад состоялся I Съезд малых городов. Спикер отметил, что тогда он прошёл в качестве эксперимента в Ваче. Теперь съезд будет проводиться уже в пятый раз. Мероприятие получило большую известность. О нём знают президенты обеих стран.