В Красноярском роддоме № 4 детям будут проводить углубленную диагностику печени

В Красноярском межрайонном роддоме № 4 ввели в работу новый стационарный УЗИ-аппарат экспертного класса. Оборудование стоимостью около 10 млн рублей поступило в отделение ультразвуковой диагностики для детей, его будут использовать для обследования новорожденных и детей старшего возраста. Система подходит для разных направлений диагностики: педиатрии, неонатологии, гинекологии, урологии, ортопедии, онкологии, исследования органов брюшной полости, сосудов, поверхностных органов и скелетно-мышечной системы. Отдельная возможность нового аппарата — углубленное обследование печени, такая диагностика особенно важна для детей с хроническим гепатитом С. Она помогает контролировать состояние печени, вовремя выявлять фиброз и при необходимости корректировать лечение. Процедура проходит безболезненно: врач прикладывает датчик к коже в зоне нужного органа, а аппарат с помощью ультразвукового импульса анализирует плотность тканей. Измерение выполняют во время короткой задержки дыхания. Заболевания печени на ранних стадиях не имеют специфичных симптомов и могут протекать скрыто, что приводит к поздней диагностике. Теперь мы можем проводить точную диагностику быстро и комфортно для ребенка. Процедура безболезненна, не требует сложной подготовки и абсолютно безопасна, — пояснила заведующая отделением ультразвуковой диагностики для детей Надежда Самсоненко. В медучреждении отмечают, что новое оборудование позволит повысить качество детской диагностики в Красноярском крае. Работа соответствует задачам нацпроекта «Семья». Напомним, что в красноярской больнице по нацпроекту «Семья» внедряют новые технологии генетической диагностики.