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Почти 100 маскировочных сетей для бойцов СВО сплели жители Хабаровского края

Ресурсный центр «Добро.рф» провел акцию по плетению маскировочных сетей. В мероприятии приняли участие 480 человек, которые изготовили 98 маскировочных сетей, 15 нашлемников и 5 антидроновых штор. Участники от 10 до 80 лет осваивали технику плетения, работали в команде и создавали необходимые для бойцов изделия. "Принял участие в акции. Работа организована четко: все необходимое предоставили, показали.

Ресурсный центр «Добро.рф» провел акцию по плетению маскировочных сетей. В мероприятии приняли участие 480 человек, которые изготовили 98 маскировочных сетей, 15 нашлемников и 5 антидроновых штор. Участники от 10 до 80 лет осваивали технику плетения, работали в команде и создавали необходимые для бойцов изделия. «Принял участие в акции. Работа организована четко: все необходимое предоставили, показали технику плетения. Процесс требует внимательности и аккуратности, но в коллективе дело спорится. За время мероприятия сделали несколько заготовок. Считаю, что подобные мероприятия — это практическая помощь, а не просто формальность. Если график позволит, присоединюсь еще», — отметил участник акции из Комсомольского района Илья Маковеев. Акция прошла в рамках регионального проекта «День добрых дел» и президентского нацпроекта «Молодежь и дети».