Строительство «замороженного» ЖСК «Семейный» возобновили в Хабаровске

Этот 20-этажный жилой дом с подземной автопарковкой находится на улице Кулибина недалеко от центра Хабаровска. Строить его начали в марте 2022 года. Дом был построен на 80%, но из-за остановки продажи квартир и нехватки финансирования стройка была остановлена в январе текущего года. Все это время обещанных квартир в этом доме ждет 151 пайщик. Уставшие от ожиданий люди обратились за помощью в правительство Хабаровского края, после чего региональный Минстрой подключился к решению этой проблемы и нашел возможность возобновить строительство «замороженного» здания. Так, один из банков предложил открыть эскроу-счета, чтобы контролировать использование средств пайщиков и таким образом достроить дом. В середине июня был заключен договор с новым генеральным подрядчиком, который взял на себя обязательство достроить этот объект в течение 12 месяцев. Генподрядчик уже завез на площадку все стройматериалы, необходимые для строительства крыши, обустройства фасада многоэтажки и установки оконных блоков. Стройка возобновилась с 1 июля. Сейчас рабочие возводят перегородки между квартирами, а также монтируют системы отопления, водоснабжения и канализации. В ближайшее время они намерены начать устанавливать в здании лифтовое оборудование. А возле дома подрядчик благоустроит всю прилегающую к нему территорию, установив во дворе спортивный и детский комплексы.