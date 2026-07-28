Приехал забрать долг и обокрал: житель ЕАО забрал чужой телефон и потратил 300 тысяч

В поселке Николаевка Еврейской автономной области 26-летний рецидивист пришел к дому знакомой, чтобы забрать долг. Не докричавшись до хозяйки, он прошел на веранду и увидел оставленный без присмотра телефон. Мужчина забрал его и через мобильное приложение банка перевел себе 300 тысяч рублей. На похищенные деньги он заправил машину, купил алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.