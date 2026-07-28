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Уроженке Сталинграда Александре Пахмутовой вручили картину со Сталиным

В изображённой на полотне девочке поклонники сразу узнали саму Александру Николаевну.

У легендарного композитора Александры Пахмутовой побывали гости: уроженку Сталинграда посетили художник Никас Сафронов и политик Геннадий Зюганов, рассказывает директор Культурного фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко.

Визитёры пришли не с пустыми руками, а с картиной «Память поколений». На полотне — изображение Родины-матери — скульптуры, установленной на Мамаевом кургане на родине композитора, боец и девочка с красным флагом, на который нанесён портрет Сталина.

В девочке поклонники сразу узнали саму Александру Николаевну: «Наша любимая пионерка!». По поводу образа Сталина мнения разделились.

«Мы говорили о времени, искусстве, нашей общей памяти, которая сегодня нуждается в защите. Моменты такого искреннего человеческого тепла бесценны», — поделился Евгений Малышко.

Ранее Александра Пахмутова обратилась к волгоградцам с тёплым письмом.

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