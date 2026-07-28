После выхода «Одиссеи» взлетел интерес к изучению древнегреческого языка

«Одиссея» — одно из древнейших сохранившихся до наших дней литературных произведений. Как подчеркнул писатель и переводчик Дэниел Мендельсон, слово «одиссея’существовало и до поэмы Гомера, но благодаря ей оно закрепилось в лексиконе. Само слово происходит от греческого odyne — “боль и досада”. В наши дни слово “одиссея” используют, когда говорят о длительном, полном приключений путешествии, и оно явно связано с именем главного героя гомеровской поэмы.