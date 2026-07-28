После выхода «Одиссеи» взлетел интерес к изучению древнегреческого языка

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» спровоцировал резкий рост интереса к изучению древнегреческого языка по всему миру. Об этом сообщает The Times.
Согласно анализу Google Trends, проведенному британской платформой для изучения языков Preply, количество поисковых запросов «изучать греческий» в Великобритании за месяц выросло на 550% и достигло примерно 6 тыс. в месяц. Этот всплеск интереса эксперты напрямую связывают с ажиотажем вокруг фильма Нолана.
«Этот текст Гомера был написан на древнегреческом языке, который сильно отличается от современного греческого. Древнегреческий язык дает возможность ближе познакомиться с оригинальным текстом Гомера и античным миром в целом, а современный греческий язык может помочь людям приобщиться к современной греческой культуре и общаться с носителями языка», — отметила эксперт Preply Мэдлин Энос.
Нейробиолог из Оксфорда Сьюзен Гринфилд отметила, что изучение классических языков играет важную роль в развитии мозга: по ее словам, это «очень экономичный способ обучения», поскольку в нем одновременно сочетаются история, литература и языковой контекст, а работа с длинными и сложными предложениями помогает развивать префронтальную кору головного мозга.
Префронтальная кора играет ключевую роль в регуляции высших когнитивных функций, принятии решений, контроле поведения и эмоциональной регуляции.
За несколько месяцев до выхода фильма на экраны в Сети начал набирать популярность так называемый «эффект Одиссеи»: пользователи Reddit активно обмениваются советами о том, как выучить гомеровский греческий — литературный диалект древнегреческого языка, на котором написаны «Илиада», «Одиссея» и Гомеровские гимны.
Гомеровские гимны — это сборник из 34 древнегреческих поэтических произведений, написанных дактилическим гекзаметром и посвященных различным богам греческого пантеона.
Продажи книги «Одиссея» также резко выросли: в Великобритании в этом году продали почти 40 тыс. экземпляров древнего эпоса (на 70% больше, чем в прошлом году). Причем за одну лишь неделю перед премьерой фильма было продано почти 5 тыс. печатных экземпляров поэмы.
«Одиссея» Нолана — это экранизация одноименной древнегреческой поэмы Гомера. Мировая премьера картины состоялась 17 июля. Сценаристом, и режиссером фильма выступил сам Кристофер Нолан. Главную роль Одиссея, царя Итаки, исполнил Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд (Телемах), Энн Хэтэуэй (Пенелопа), Шарлиз Терон (нимфа Калипсо), Зендея (Афина), Лупита Нионго (Елена Троянская / Клитемнестра), Эллиот Пейдж (Синон), Саманта Мортон (волшебница Цирцея), Джон Бернтал (Менелай), Миа Гот (Меланто), Джон Легуизамо (Эвмей).
О чем «Одиссея».
«Одиссея» — это эпическая поэма в 24 книгах. В центре сюжета — десятилетнее скитание царя Итаки Одиссея, пытавшегося вернуться домой после Троянской войны.
Троянская война — конфликт между древними греками и жителями Трои. Поздние древнегреческие авторы относят события к XII или XIII векам до н.э.
По возвращении Одиссея узнали только верный пес и кормилица. Впоследствии при поддержке сына Телемаха Одиссей выступил против женихов, сватавшихся к его жене Пенелопе, и попытался вернуть себе царство.
«Илиада» и «Одиссея» возникли из устной традиции, когда поэты исполняли эпические произведения перед аудиторией. Письменные тексты появились позже, при этом в них применялись приемы, благодаря которым певцам было легче запоминать поэмы и адаптироваться к стихам при чтении — это шаблонные эпитеты и повторения.
Какие фразы происходят от «Одиссеи».
«Одиссея» — одно из древнейших сохранившихся до наших дней литературных произведений. Как подчеркнул писатель и переводчик Дэниел Мендельсон, слово «одиссея’существовало и до поэмы Гомера, но благодаря ей оно закрепилось в лексиконе. Само слово происходит от греческого odyne — “боль и досада”. В наши дни слово “одиссея” используют, когда говорят о длительном, полном приключений путешествии, и оно явно связано с именем главного героя гомеровской поэмы.
Фразеологизм «между Сциллой и Харибдой» тоже обязан своему появлению «Одиссее». Возвращаясь в Итаку, Одиссей пересек Мессинский пролив, расположенный между материковой частью Италии и Сицилией. На точке маршрута он столкнулся с двумя чудовищами. Шестиглавый монстр Сцилла поедала моряков. Дочь Посейдона Харибда создавала водовороты, из-за которых тонули корабли. Сейчас это выражение означает, что человек оказался загнан между двух опасностей.
«В руках судьбы» — другой фразеологизм, который появился благодаря гомеровской поэме. Например, Телемах использовал его, чтобы подчеркнуть, что возвращение его отца домой зависит от воли богов.
Метафора «песня сирен» тоже связана с «Одиссеей». Волшебница Цирцея предупредила Одиссея о сиренах, заманивающих моряков на верную смерть своим прекрасным пением. Одиссей повелел морякам замазать уши воском, его же привязали к мачте, чтобы он мог услышать чарующие голоса, но не пасть жертвой соблазна.
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