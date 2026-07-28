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Авиадиспетчеры Финляндии ограничила полеты над восточной частью Финского залива

Причина ограничений полётов над восточной частью Финского залива неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

Финские авиадиспетчеры ввели временный запрет на полеты в восточной части Финского залива в зоне своей ответственности. Ограничение касается воздушного пространства на высоте ниже 20 километров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в диспетчерских службах Евросоюза.

Собеседник агентства уточнил, что эти меры носят временный характер и будут действовать ориентировочно до 10:00 по московскому времени. При этом представитель служб не стал раскрывать причины, побудившие финскую сторону пойти на такой шаг.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже информировал жителей региона об объявленной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. В дополнение к этому в Росавиации подтвердили, что введенные временные рамки в ряде районов области уже повлияли на логистику перелетов. В частности, это коснулось возможности использования стандартных маршрутов для рейсов, следующих в Калининград и обратно. Несколько дней назад над Ленобластью удалось сбить более 30 украинских беспилотников.

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