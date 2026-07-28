Авиадиспетчеры Финляндии ограничила полеты над восточной частью Финского залива

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже информировал жителей региона об объявленной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. В дополнение к этому в Росавиации подтвердили, что введенные временные рамки в ряде районов области уже повлияли на логистику перелетов. В частности, это коснулось возможности использования стандартных маршрутов для рейсов, следующих в Калининград и обратно. Несколько дней назад над Ленобластью удалось сбить более 30 украинских беспилотников.