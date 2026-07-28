На лыжной базе в Николаевске-на-Амуре осветят трассы

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», лыжной базе уже около 50 лет и это единственное место в Николаевске-на-Амуре, где можно регулярно заниматься лыжными гонками, проводить соревнования. В этом году объект «омолодили» — провели капитальный ремонт. Заменить двери, кровлю, инженерные коммуникации и организовать другие работы позволила краевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае». Также по поручению главы региона администрация муниципалитета обновила фасад, выделены из районного бюджета были и средства на новый инвентарь, оборудование, мебель.