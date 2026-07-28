На лыжной базе в Николаевске-на-Амуре осветят трассы

Освещение трасс проведут на лыжной базе «Старт» в Николаевске-на-Амуре. Помощь в этом оказывает местный бизнес. Всего предстоит осветить 1 км трасс, на данный момент установлено 36 опор.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», лыжной базе уже около 50 лет и это единственное место в Николаевске-на-Амуре, где можно регулярно заниматься лыжными гонками, проводить соревнования. В этом году объект «омолодили» — провели капитальный ремонт. Заменить двери, кровлю, инженерные коммуникации и организовать другие работы позволила краевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае». Также по поручению главы региона администрация муниципалитета обновила фасад, выделены из районного бюджета были и средства на новый инвентарь, оборудование, мебель.
— Сделано достойно. Меня впечатлило, как было и как стало. Был заброшенный, по сути, объект, а получился современный красивый спортивный комплекс, — оценил в ходе рабочей поездки результаты ремонта Дмитрий Демешин.
Помимо освещения трасс, также запланированы установка видеонаблюдения и благоустройство прилегающей территории. Достигнуть этих целей помогут уже средства из местного бюджета. А ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края» поможет с расширением инвентаря.
Есть и другие планы — в будущем на лыжной базе намерены проводить начальную подготовку юных горнолыжников на двух горнолыжных склонах, оборудованных безопорными канатными дорогами. Затем спортсмены смогут выезжать уже на профессиональные склоны в Многовершинный.