Налет беспилотников отбили в Волгоградской области минувшей ночью

Минувшей ночью, 28 июля, в Волгоградской области отразили очередную атаку украинских беспилотников, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Как рассказали в Минобороны РФ, всего этой ночью военные уничтожили 356 БПЛА. Дроны летели на разные регионы страны: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тульскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую области, Московский регион, Республику Крым и акваторию Азовского моря.
Волгоградская область тоже попала под удар, но все цели вовремя нейтрализовали.
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