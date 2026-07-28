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Налет беспилотников отбили в Волгоградской области минувшей ночью

Силы ПВО сработали над регионом, всего военные уничтожили 356 дронов по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью, 28 июля, в Волгоградской области отразили очередную атаку украинских беспилотников, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Как рассказали в Минобороны РФ, всего этой ночью военные уничтожили 356 БПЛА. Дроны летели на разные регионы страны: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тульскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую области, Московский регион, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Волгоградская область тоже попала под удар, но все цели вовремя нейтрализовали.

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