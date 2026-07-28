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Студентам сообщили стоимость проживания в межуниверситетском кампусе Челябинска

Также за дополнительную плату доступна аренда камеры хранения.

Источник: dostup1.ru

Студентам сообщили стоимость проживания в межуниверситетском кампусе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Стоимость проживания: от 10 тыс. 900 рублей в месяц при двухместном размещении, от 16 тыс. 800 рублей при одноместном», — говорится в объявлении.

Также за дополнительную плату доступны аренда камеры хранения, услуги печати и сканирования, аренда переговорной комнаты.

Ранее сообщалось, что полностью строительство кампуса мирового уровня в Челябинске завершится до конца 2027 года.

В настоящее время идет строительство третьей очереди — учебно-научного комплекса, модульного конференц-зала, лыжероллерной трассы.

Общая площадь объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры кампуса превышает 122 тыс. кв.м, в том числе 68 тыс. кв. метров — гостиничная площадь для проживания студентов и профессорско-преподавательского состава.

Стоимость проекта оценивалась в 16,75 млрд рублей, из которых 9,13 млрд рублей составит бюджетное финансирование в виде капитального гранта.