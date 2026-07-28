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В Минобрнауки напомнили о сроке подачи согласий на зачисление в вузы

Абитуриентам, поступающим на программы бакалавриата и специалитета по основному конкурсу, необходимо подать согласие на зачисление до 12:00 по московскому времени 5 августа. Об этом напомнили в пресс-службе Минобрнауки России.

Абитуриентам, поступающим на программы бакалавриата и специалитета по основному конкурсу, необходимо подать согласие на зачисление до 12:00 по московскому времени 5 августа. Об этом напомнили в пресс-службе Минобрнауки России.

— До 12:00 мск 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 12:00 мск 5 августа — от поступающих по основному конкурсу, — заявили представители ведомства в беседе с ТАСС.

Тем временем стало известно, что в России каждый год растет число случаев мошенничества под видом сообщений или звонков от якобы приемных комиссий вузов.

В начале июля Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, который вводит стажировки в сфере труда для выпускников колледжей и вузов.

Ранее в Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру по отдельным специальностям. Авторы инициативы считают, что за два года невозможно получить достаточный объем фундаментальных знаний в новой области, поэтому магистратура должна быть связана с предыдущим образованием.

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