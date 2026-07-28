В Пермском крае перед судом предстанут мошенники

Участники приобрели сим-карты, оформленные на подставных людей, и разместили в арендованной квартире специальное оборудование — сим-бокс. Оно позволяло пропускать телефонные звонки через интернет, в том числе из-за границы, а затем передавать их в российские мобильные сети так, чтобы вызовы выглядели как местные.