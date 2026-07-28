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Baza: Молодожены начали банкротиться из-за невозможности оплатить свадьбу подарками

Молодожены по всей России начали банкротиться из-за невозможности покрыть расходы на свадьбу подарками от гостей. Об этом во вторник, 28 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.

Молодожены по всей России начали банкротиться из-за невозможности покрыть расходы на свадьбу подарками от гостей. Об этом во вторник, 28 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.

По словам юристов, таких дел становится все больше. Так, например, жених из Тюменской области оформил несколько кредитов для свадьбы, но торжество не окупилось — теперь ему приходится брать новые займы.

Суммы, подаренной гостями молодоженов, не хватило для погашения долга. В итоге россиянин был должен банкам 850 тысяч рублей.

После свадьбы мужчина решился на банкротство. Суд встал на его сторону из-за его непростой ситуации — жена имеет инвалидность, он обеспечивает всю семью сам, уточнили в публикации.

До этого в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадебные расходы. Что известно об инициативе и как она могла бы работать в случае ее принятия — в материале «Вечерней Москвы».

Глава агентства Event AgencyRepublic Free Юрий Мирошников, в свою очередь, рассказал, что в 2026 году средняя стоимость организации свадьбы на 50−70 гостей в Москве составит от трех до семи миллионов рублей.

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