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УФАС возбудило уголовное дело против владельцев АЗС в Нижегородской области

Под разбирательство по признакам необоснованного повышения цен на бензин попала сеть автозаправок под брендом ESCO.

Источник: Нижегородская правда

УФАС возбудило уголовное дело против владельцев АЗС в Нижегородской области. В частности, под разбирательство по признакам необоснованного повышения цен на бензин попала сеть автозаправок под брендом ESCO, сообщили в ведомстве.

За короткий период на АЗС значительно выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-95. После этого антимонопольная служба выдала предпринимателю предупреждение с требованием прекратить действия, которые могли нарушать антимонопольное законодательство. Однако оно исполнено не было, что и стало основанием для возбуждения дела.

Как выяснилось, этот же владелец также торгует топливом на заправках «Газпромнефть» по франшизе. Если нарушение будет доказано, предпринимателю грозит административный штраф.

В ведомстве отметили, что продолжают контролировать ситуацию с ценами на бензин и дизельное топливо по всей стране. Помимо Нижегородской области, антимонопольные меры приняты еще в нескольких регионах — в Пермском крае, Республике Коми и Новосибирской области.

Предупреждения о необходимости снизить экономически необоснованные цены получили владельцы АЗС в Курской, Оренбургской и Пензенской областях. В Херсонской области после вмешательства УФАС оператор одной из автозаправок уже снизил стоимость бензина АИ-92 до экономически обоснованного уровня.

В Федеральной антимонопольной службе подчеркнули, что продолжают мониторинг цен на моторное топливо и принимают меры в случаях выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.

Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.

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