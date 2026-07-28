УФАС возбудило уголовное дело против владельцев АЗС в Нижегородской области

За короткий период на АЗС значительно выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-95. После этого антимонопольная служба выдала предпринимателю предупреждение с требованием прекратить действия, которые могли нарушать антимонопольное законодательство. Однако оно исполнено не было, что и стало основанием для возбуждения дела.