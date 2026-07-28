УФАС возбудило уголовное дело против владельцев АЗС в Нижегородской области. В частности, под разбирательство по признакам необоснованного повышения цен на бензин попала сеть автозаправок под брендом ESCO, сообщили в ведомстве.
За короткий период на АЗС значительно выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-95. После этого антимонопольная служба выдала предпринимателю предупреждение с требованием прекратить действия, которые могли нарушать антимонопольное законодательство. Однако оно исполнено не было, что и стало основанием для возбуждения дела.
Как выяснилось, этот же владелец также торгует топливом на заправках «Газпромнефть» по франшизе. Если нарушение будет доказано, предпринимателю грозит административный штраф.
В ведомстве отметили, что продолжают контролировать ситуацию с ценами на бензин и дизельное топливо по всей стране. Помимо Нижегородской области, антимонопольные меры приняты еще в нескольких регионах — в Пермском крае, Республике Коми и Новосибирской области.
Предупреждения о необходимости снизить экономически необоснованные цены получили владельцы АЗС в Курской, Оренбургской и Пензенской областях. В Херсонской области после вмешательства УФАС оператор одной из автозаправок уже снизил стоимость бензина АИ-92 до экономически обоснованного уровня.
В Федеральной антимонопольной службе подчеркнули, что продолжают мониторинг цен на моторное топливо и принимают меры в случаях выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.
Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.