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ФАС выявила признаки сговора на рынке топлива: возбуждены дела против нескольких владельцев АЗС

ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке топлива в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке нефтепродуктов Новосибирской области. Возбуждено дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис» из-за избирательной ценовой политики. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным антимонопольной службы, компании реализовывали бензин марок АИ-92 и АИ-95 по дифференцированным тарифам. Покупатели, не участвовавшие в сговоре, были вынуждены приобретать топливо по существенно завышенной стоимости. Такие действия напрямую угрожали ростом розничных цен для конечных потребителей.

Параллельно с этим территориальные органы ФАС активизировали проверки по всей стране. Разбирательства из-за необоснованного роста цен затронули владельцев АЗС в четырех субъектах. ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в Новосибирской, Нижегородской, Пермской областях и Республике Коми.

В частности, в Нижегородском регионе под пристальное внимание попала сеть под брендом «ESCO» и франчайзинговые заправки «Газпромнефть». Предприниматель проигнорировал ранее выданное предупреждение ведомства, из-за чего теперь компаниям и их руководителям грозит серьезная административная ответственность и крупные штрафы по КоАП РФ.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что именно в Сибири сохраняется самая сложная ситуация с топливом. Он также сообщил, что правительство ведет активные консультации с нефтяными компаниями с целью оперативного насыщения этих регионов необходимыми объемами нефтепродуктов.

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