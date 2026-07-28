ФАС выявила признаки сговора на рынке топлива: возбуждены дела против нескольких владельцев АЗС

В частности, в Нижегородском регионе под пристальное внимание попала сеть под брендом «ESCO» и франчайзинговые заправки «Газпромнефть». Предприниматель проигнорировал ранее выданное предупреждение ведомства, из-за чего теперь компаниям и их руководителям грозит серьезная административная ответственность и крупные штрафы по КоАП РФ.