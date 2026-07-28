ФАС выявила признаки сговора на рынке топлива: возбуждены дела против нескольких владельцев АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке нефтепродуктов Новосибирской области. Возбуждено дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис» из-за избирательной ценовой политики. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным антимонопольной службы, компании реализовывали бензин марок АИ-92 и АИ-95 по дифференцированным тарифам. Покупатели, не участвовавшие в сговоре, были вынуждены приобретать топливо по существенно завышенной стоимости. Такие действия напрямую угрожали ростом розничных цен для конечных потребителей.
Параллельно с этим территориальные органы ФАС активизировали проверки по всей стране. Разбирательства из-за необоснованного роста цен затронули владельцев АЗС в четырех субъектах. ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в Новосибирской, Нижегородской, Пермской областях и Республике Коми.
В частности, в Нижегородском регионе под пристальное внимание попала сеть под брендом «ESCO» и франчайзинговые заправки «Газпромнефть». Предприниматель проигнорировал ранее выданное предупреждение ведомства, из-за чего теперь компаниям и их руководителям грозит серьезная административная ответственность и крупные штрафы по КоАП РФ.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что именно в Сибири сохраняется самая сложная ситуация с топливом. Он также сообщил, что правительство ведет активные консультации с нефтяными компаниями с целью оперативного насыщения этих регионов необходимыми объемами нефтепродуктов.