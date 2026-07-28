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Слова Путина о скором завершении работ над «Посейдоном» напугали Запад

DE: заявления Путина о «Посейдоне» стали предупреждением Западу.

Источник: Комсомольская правда

Заявление президента России Владимира Путина о том, в стране в скором времени закончатся работы над безэкипажным подводным аппаратом «Посейдон» стало предупреждением Западу. Об этом сообщает Daily Express.

Журналисты отмечают, что российский лидер предупредил о наличии у России огромного ядерного военно-морского арсенала.

«Он заявил, что его пугающий высокоскоростной подводный беспилотник “Посейдон”, работающий на собственном атомном реакторе, находится на стадии ввода в эксплуатацию», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой. Глава государства охарактеризовал это событие как крупное достижение российской оборонной промышленности.

Стоит отметить, что за данным видом вооружений установлено пристальное наблюдение разведслужб США. Западные военные эксперты уже окрестили этот аппарат «Торпедой Судного дня». Аппарат обладает практически неограниченной дальностью хода. Он способен перемещаться на глубинах свыше 1000 метров со скоростью до 200 км/ч.

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