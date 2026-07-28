Амурская ТЭЦ встанет на ремонт в августе

На Амурской ТЭЦ-1 обновят теплофикационное оборудование. Энергетики Амурской ТЭЦ-1 АО «ДГК» информируют о плановом останове станции для проведения ремонтных работ с 2 по 28 августа 2026 года. На этот период подача горячей воды потребителям будет ограничена.
Специалисты заменят основные трубопроводы технического водоснабжения, отремонтируют коллекторы и системы отбора пара, обновят запорно-регулирующую арматуру и приборы измерения.
Энергетики выполнят капитальный ремонт турбогенератора № 3 с комплексной диагностикой и монтажом современной системы автоматики. Также запланирован капремонт трансформатора связи с полным обследованием и восстановлением элементов активной части оборудования. Кроме того, будет проведена техническая диагностика растопочного коллектора.
«Плановый останов станции — это необходимость, при которой можно выполнить максимум работ для повышения эффективности ТЭЦ. Для проведения сложных и комплексных работ станцию останавливали в 2024 году, а до этого только в 2010-х годах», — отметил директор Амурской ТЭЦ-1 Максим Агуленко.