Амурская ТЭЦ встанет на ремонт в августе

«Плановый останов станции — это необходимость, при которой можно выполнить максимум работ для повышения эффективности ТЭЦ. Для проведения сложных и комплексных работ станцию останавливали в 2024 году, а до этого только в 2010-х годах», — отметил директор Амурской ТЭЦ-1 Максим Агуленко.