Запад лихорадочно строит заводы взрывчатки и возвращает производство «домой»: в чём причина

Производство взрывчатых веществ сильно сократилось после холодной войны из-за бюджетных урезаний и экологических рисков. Сейчас на фоне дефицита США и Европа пытаются наверстать упущенное, но сталкиваются с жесткими нормативными препятствиями. Например, в Швеции предприниматель Йоаким Сьёблом потратил два года и более 2 миллионов долларов только на получение разрешений для нового завода.