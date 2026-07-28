Запад лихорадочно строит заводы взрывчатки и возвращает производство «домой»: в чём причина

Западные страны в срочном порядке возвращают на родину производство взрывчатки и пороха. Причиной стали проблемы с поставками боеприпасов, выявленные в ходе конфликта на Украине. По информации The Wall Street Journal, в странах НАТО запущено не менее 24 новых проектов в этой сфере, а в Арканзасе планируется построить сразу три завода.
В материале указали, что конфликт на Украине показал — США и их союзники имеют ограниченные производственные мощности. Они столкнулись с зависимостью от глобальных цепочек поставок опасных химикатов, которые имеют множество узких мест. До этого Пентагон делал ставку на точечные удары дорогостоящими высокоточными боеприпасами.
Производство взрывчатых веществ сильно сократилось после холодной войны из-за бюджетных урезаний и экологических рисков. Сейчас на фоне дефицита США и Европа пытаются наверстать упущенное, но сталкиваются с жесткими нормативными препятствиями. Например, в Швеции предприниматель Йоаким Сьёблом потратил два года и более 2 миллионов долларов только на получение разрешений для нового завода.
Ранее KP.RU писал, что сейчас почти всё западное производство находится в критической зависимости от Китая. Виной всему стали редкоземельные металлы, отсутствие которых способно остановить большинство отраслей.