Эпидемиологи предупредили белорусов о смертельном заболевании из-за закаток

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии предупредил белорусов о смертельном заболевании из-за закаток.
Специалисты напомнили белорусам про ботулизм, который является смертельным заболеванием. Оно вызывается токсином бактерии Clostridium botulinum, который без запаха, вкуса, цвета. В связи с указанным зараженный продукт невозможно определить.
Особую опасность представляют домашние консервы из низкокислотных продуктов. Это грибы, огурцы, кабачки, фасоль, баклажаны, рыба, мясо. При нарушении технологии приготовления, в герметично закрытой банке могут быть созданы идеальные условия для выработки смертельно опасного токсина.
Как обращают внимание специалисты, более 95% случаев домашнего ботулизма связаны именно с грибной консервацией. Пористую структуру грибов нельзя полностью отмыть от земли.
«Категорически не рекомендуется закатывать грибы металлическими крышками», — подчеркивают эпидемиологи.
Лучше всего грибы хранить в сушеном или замороженном виде.
Перед употреблением домашних закаток белорусам рекомендуют прокипятить содержимое открытой банки в течение 15−20 минут с момента закипания. После этого продукт следует употребить в тот же день.
«Эта мера особенно важна для заготовок из группы высокого риска (грибы, бобовые, мясо, рыба)», — говорится в сообщении.
Эпидемиологи не советуют белорусам покупать консервацию с рук на стихийных рынках, «с лотков», у дорог.
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