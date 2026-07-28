В Хабаровском крае открываются новые возможности для юных спортсменов

В Николаевске на Амуре продолжается развитие лыжной базы, открывшейся после капитального ремонта в феврале этого года. Сейчас специалисты монтируют освещение на лыжных трассах — уже установлено 36 опор, свет появится на участке длиной 1 км. Также запланированы установка видеонаблюдения и благоустройство территории, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.