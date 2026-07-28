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29 острых вирусных гепатитов выявили в Иркутской области с начала 2026

В Иркутской области с начала 2026 у жителей выявили острые и хронические вирусные гепатиты.

В Иркутской области с начала 2026 года зарегистрировали 29 острых вирусных гепатитов и 887 — хронических. Об этом сообщили irk.aif.ru в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

«Гепатит — воспаление печени. Известно 5 вирусов гепатита опасных для человека: A, B, C, D, и E. Вирусы гепатита А и Е передаются через грязную воду, еду, грязные руки. Через кровь передаются гепатиты B, C и D», — рассказали в управлении.

Специалисты подчёркивают, что своевременная диагностика и профилактика может уберечь от тяжёлых последствий для здоровья. Поэтому вакцинация — это самое эффективное средство профилактики вирусных гепатитов А, В и D.

Хронический гепатит опасен тем, что долгое время протекает скрыто. Часто диагноз становится неожиданностью для пациента, когда он сдает кровь для плановой операции или диспансеризации.

Чтобы не заразиться гепатитами B, C, D следует исключить любые контакты с чужими биологическими жидкостями и использовать барьерную контрацепцию. Крайне важно следить за тем, чтобы тату, инъекции, маникюр делали только стерильными инструментами. Также нельзя пользоваться чужими предметами личной гигиены.

Чтобы не подхватить вирусные гепатиты А и Е, нужно мыть руки перед едой, после туалета и улицы. Овощи и фрукты тщательно промывать. Пить только кипячёную или бутилированную воду. На пляжах купаться там, где разрешено, и стараться не глотать воду.

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