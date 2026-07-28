29 острых вирусных гепатитов выявили в Иркутской области с начала 2026

Чтобы не подхватить вирусные гепатиты А и Е, нужно мыть руки перед едой, после туалета и улицы. Овощи и фрукты тщательно промывать. Пить только кипячёную или бутилированную воду. На пляжах купаться там, где разрешено, и стараться не глотать воду.