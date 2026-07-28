В Новосибирске изымают частные дома под КРТ в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска начинают изымать частные дома для новой застройки. Речь идет об участках на улицах Кирова, Грибоедова, Автогенной, Коммунстроевской и Третьего Интернационала. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.