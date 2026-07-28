Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске изымают частные дома под КРТ в Октябрьском районе

Под изъятие попали 18 земельных участков.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Новосибирска начинают изымать частные дома для новой застройки. Речь идет об участках на улицах Кирова, Грибоедова, Автогенной, Коммунстроевской и Третьего Интернационала. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.

Под изъятие попали 18 земельных участков, принадлежащих собственникам. Среди них дома на улице Садовой, 168, Садовой, 188, Садовой, 201, Грибоедова, 50, и другие.

Их изымают для муниципальных нужд в рамках комплексного развития территории жилой застройки. Владельцам взамен предложат возмещение.