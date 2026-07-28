В Боготольском округе муниципалитету вернули 1,3 тыс. гектаров земли

В Боготольском округе Красноярского края прокуратура добилась возврата в муниципальную собственность более 1,3 тыс. гектаров сельхозземель. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Выяснилось, что 13 договоров аренды были заключены с нарушениями. Участки общей площадью более 13 млн кв. м передавали гражданам без торгов. По данным надзорного ведомства, землю оформляли под сенокошение или сельскохозяйственное использование. При этом арендаторы не были фермерами и не могли вести такую деятельность. Кроме того, в отдельных случаях превышались предельные размеры участков. Одному человеку могли передать более 400 гектаров, хотя для личного подсобного хозяйства допустимо не более 2,5 гектара.
Прокуратура внесла представление главе округа. После этого договоры аренды расторгли, а землю вернули муниципалитету. Действиям должностных лиц сейчас дается уголовно-правовая оценка.