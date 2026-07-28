В Боготольском округе муниципалитету вернули 1,3 тыс. гектаров земли

Выяснилось, что 13 договоров аренды были заключены с нарушениями. Участки общей площадью более 13 млн кв. м передавали гражданам без торгов. По данным надзорного ведомства, землю оформляли под сенокошение или сельскохозяйственное использование. При этом арендаторы не были фермерами и не могли вести такую деятельность. Кроме того, в отдельных случаях превышались предельные размеры участков. Одному человеку могли передать более 400 гектаров, хотя для личного подсобного хозяйства допустимо не более 2,5 гектара.