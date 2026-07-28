Заявления на добычу медведей начали принимать от охотников Хабаровского края

К слову, в регионе уже утвердили лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Например, по бурому медведю установлен лимит в 3106 особей, а по гималайскому — 254. Подробнее ознакомиться с обозначенными лимитами и квотами можно на сайте ведомства, а уточнить информацию — по телефону 8 (4212) 32−58−76.