Заявления на добычу медведей начали принимать от охотников Хабаровского края

Заявления на добычу медведей, снежного барана и дикого северного оленя на общедоступных охотничьих угодьях начали принимать от охотников Хабаровского края. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», срок охоты на этих животных начинается с 1 августа.
— Подать заявления, начиная с сегодняшнего дня, 28 июля, можно заказным почтовым отправлением, в филиале МФЦ или лично по адресу — Хабаровск, улица Запарина, 92, каб. 211. График приема заявлений: понедельник-пятница с 09:30 до 12:30, выдача разрешения с 15:30 часов до 17:30 часов, — проинформировали в управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края.
Охотников предупредили, что до подачи заявления необходимо оплатить пошлину за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Составляет она 650 рублей.
К слову, в регионе уже утвердили лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Например, по бурому медведю установлен лимит в 3106 особей, а по гималайскому — 254. Подробнее ознакомиться с обозначенными лимитами и квотами можно на сайте ведомства, а уточнить информацию — по телефону 8 (4212) 32−58−76.