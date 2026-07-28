В Волгограде назвали победителей турнира по пляжному волейболу

— Мы уже провели здесь футбольный турнир, теперь — соревнования по пляжному волейболу. С августа планируем новые турниры для юношей и взрослых. Кроме того, вместе со школами и детскими садами будем проводить спортивные фестивали, чтобы как можно больше детей и взрослых могли заниматься спортом, — рассказал директор СШОР № 11 «Зенит-Волгоград» Александр Неретин.