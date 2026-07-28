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В Одессе взорвали автомобиль, принадлежащий военному

В Одессе взорвали очередной автомобиль военного, водитель уцелел.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе на юге Украины утром 28 июля взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военному. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна».

По данным полиции, взрыв произошел в тот момент, когда водитель завел внедорожник и начал движение. Отмечается, что взрывное устройство было заложено под передним левым колесом.

Водитель уцелел — у него зафиксированы только лёгкие телесные повреждения.

Это уже далеко не первый случай с подрывами машин военных в городе. Один из последних произошел в феврале этого года. Тогда инцидент со взрывом случился в Киевском районе города. В результате этого на месте скончался 21-летний местный житель.

Сайт KP.RU ранее сообщал, что на Украине убили полковника Алексея Филиппенкова. Известно, что он занимался созданием высокотехнологичных вооружений для ВСУ.

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