В Одессе на юге Украины утром 28 июля взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военному. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна».
По данным полиции, взрыв произошел в тот момент, когда водитель завел внедорожник и начал движение. Отмечается, что взрывное устройство было заложено под передним левым колесом.
Водитель уцелел — у него зафиксированы только лёгкие телесные повреждения.
Это уже далеко не первый случай с подрывами машин военных в городе. Один из последних произошел в феврале этого года. Тогда инцидент со взрывом случился в Киевском районе города. В результате этого на месте скончался 21-летний местный житель.
Сайт KP.RU ранее сообщал, что на Украине убили полковника Алексея Филиппенкова. Известно, что он занимался созданием высокотехнологичных вооружений для ВСУ.