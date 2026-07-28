Бесплатное обследование для москвичей: как проверить репродуктивное здоровье по ОМС и повысить шансы стать родителями

Так, для женщин от 18 до 49 лет первый этап включает осмотр акушера-гинеколога, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки с забором материала, микроскопическое и цитологическое исследования мазков, а также ПЦР-тест на инфекции для возрастной группы 18−29 лет. На втором этапе, при наличии показаний, проводят УЗИ молочных желез и органов малого таза, дополнительные ПЦР-исследования для женщин 30−49 лет, а также определяют ДНК ВПЧ (вируса папилломы человека, — прим. ВМ) и жидкостную цитологию (это обследование проводят с целью раннего выявления и профилактики рака шейки матки, — прим. ВМ) — это делают раз в пять лет в возрасте от 21 до 49 лет, если нет показаний проводить чаще.