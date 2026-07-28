Бесплатное обследование для москвичей: как проверить репродуктивное здоровье по ОМС и повысить шансы стать родителями

Улучшение демографической ситуации — одна из приоритетных задач для России. Коэффициент рождаемости в столице стабильно растет, в отличие от мировых мегаполисов вроде Нью-Йорка, Лондона или Парижа. За последние восемь лет в нашем городе количество многодетных семей и детей в них увеличилось на 120%. Москва активно укрепляет лидерство в развитии технологий материнства и репродуктивного здоровья. И вот еще одна хорошая новость: мужчины и женщины от 18 до 49 лет теперь могут бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС. Как воспользоваться такой возможностью — мы попросили рассказать заместителя директора Московской дирекции «СОГАЗ-Мед» по защите прав застрахованных Алексея Данилова.
— Алексей Аркадьевич, для начала расскажите, зачем здоровому человеку проходить оценку репродуктивного здоровья? Многие ведь думают: «Если ничего не болит, зачем идти к врачу?».
— Это самый распространенный и опасный миф. Многие заболевания, в том числе передающиеся половым путем, долгое время не дают о себе знать — но именно они нередко становятся причиной сложностей с зачатием. Оценка репродуктивного здоровья по ОМС помогает найти проблему на ранней стадии, когда справиться с ней проще всего. Позаботившись о здоровье заранее, вы существенно повышаете шансы на благополучную беременность и рождение здорового малыша.
— Звучит убедительно. Но куда именно обращаться? Каков алгоритм?
— Все просто. Оценку репродуктивного здоровья женщин проводят в женских консультациях или кабинетах акушера-гинеколога поликлинических отделений, мужчины проходят обследования у уролога в поликлиниках. Заранее свяжитесь со своей поликлиникой, выберите удобное время и запишитесь на прием. В день посещения возьмите с собой полис ОМС и паспорт. Рекомендую на обследования прийти утром, не завтракая, потому что анализы крови сдают натощак.
— Что именно входит в эти обследования?
— Оценка репродуктивного здоровья проходит в два этапа. Список обследований, анализов и консультаций для женщин и мужчин разный. На первом этапе врач ставит предварительный диагноз, который потом подтверждают или опровергают дальнейшими исследованиями. Их проводят на втором этапе при наличии показаний — врач выдаст вам нужное направление.
Так, для женщин от 18 до 49 лет первый этап включает осмотр акушера-гинеколога, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки с забором материала, микроскопическое и цитологическое исследования мазков, а также ПЦР-тест на инфекции для возрастной группы 18−29 лет. На втором этапе, при наличии показаний, проводят УЗИ молочных желез и органов малого таза, дополнительные ПЦР-исследования для женщин 30−49 лет, а также определяют ДНК ВПЧ (вируса папилломы человека, — прим. ВМ) и жидкостную цитологию (это обследование проводят с целью раннего выявления и профилактики рака шейки матки, — прим. ВМ) — это делают раз в пять лет в возрасте от 21 до 49 лет, если нет показаний проводить чаще.
— Мужчины проходят обследование тоже в два этапа?
— Да. Для мужчин процедура не менее важна. На первом этапе — анкетирование и осмотр уролога или хирурга с профильной подготовкой. Второй этап, при показаниях, включает спермограмму, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, ПЦР-тест на инфекции и повторный прием врача. Все это доступно по полису ОМС, без дополнительных затрат.
— Что делать, если в поликлинике говорят, что нужного специалиста или оборудования нет? Отказываться от обследования?
— Категорически нет. Полис ОМС — это не просто документ для поликлиники, а реальный инструмент для защиты ваших прав в сфере здравоохранения. Отсутствие нужного специалиста или оборудования в вашей поликлинике — не повод отказываться от обследования. Медучреждение обязано организовать все необходимое: либо привлечь нужных врачей, либо направить материалы в другую клинику. Вас обязательно проинформируют о дате и времени приема. Если вы не можете получить назначенные обследования по ОМС — это не законно. К слову, перечень доступной медпомощи по ОМС большой и постоянно расширяется.
— Алексей Аркадьевич, что бы вы сказали москвичам, которые еще думают, проходить эту процедуру, или потеряли надежду познать счастье материнства?
— Когда каждый ребенок становится сверхценностью для страны, мы не можем позволить себе полагаться на случай. Персонализированная медицина, точные методы прогнозирования — это уже не роскошь. Сегодня миссия наших врачей— дать возможность каждой женщине стать матерью. Бесплодие, генетические риски, осложнения беременности — все это больше не приговор, а вызов для науки. Каждая женщина должна знать: медицина на ее стороне, и мечта о ребенке обязательно станет реальностью! Не откладывайте заботу о будущем — начните уже сегодня.