Медианная зарплата стоматолога за год сократилась на 10%

В январе—апреле медианная зарплата стоматолога в России составила 90 тыс. руб. в месяц, сократившись на 10% год к году. Такие подсчеты приводят в сервисе Dream Job. Это единственная популярная медицинская специальность, показавшая снижение. Помимо стоматологов, с падением доходов столкнулись только занятые в медицинских организациях менеджеры по продажам. Но в их случае заработок за год сократился на 3,1%, до 77,5 тыс. руб. Остальные специальности показали рост доходов в пределах 17,7% год к году.