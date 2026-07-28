Ozon намерен открыть логистический хаб под Ростовом в сентябре 2026 года

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в первом полугодии 2026 года число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в два раза. Более двух третей заказов (69%) в регионе делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. Продают свои товары через платформу более 11,5 тыс. предпринимателей из региона, их совокупный оборот вырос на 20% в первом полугодии 2026 года и достиг 58,9 млрд руб.