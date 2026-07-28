Число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в два раза

Число активных покупателей увеличилось более чем на треть год к году. Сейчас на одного клиента приходится на 52% больше заказов, чем годом ранее. Более двух третей заказов (69%) в регионе делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. Число онлайн-заказов из таких населенных пунктов выросло почти в 3,5 раза год к году, а количество активных покупателей — на 84%.