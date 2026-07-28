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Нижегородская АЗС отменяет систему «чет-нечет» и вводит QR-коды

Водители могут оформить его через чат-бот в мессенджере «МАКС».

Источник: Живем в Нижнем

Система «чет-нечет» перестанет действовать на АЗС «Лукойл» в Ветлуге. С 29 июля там будут отпускать топливо по QR-кодам, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Речь идет о заправке, расположенной на улице Максима Горького, 78Б. Ожидается, что введение QR-кодов позволит снизить очереди и предотвратить перепродажу бензина за пределами региона.

Водителям предлагают воспользоваться чат-ботом «Топливо52» в мессенджере «МАКС». QR-код будет привязан к государственному номеру автомобиля. Заправить по нему можно до 40 литров АИ-92, АИ-95 или 60 литров дизеля. Уточняется, что на один телефон можно сгенерировать QR-коды на десять разных машин.

Оформление следующего QR-кода будет доступно через двое суток после заправки. Если у водителей возникнут трудности, то им помогут волонтеры: их дежурство организуют круглосуточно.

Ранее нижегородцев предупредили о рисках использования бензина «Евро-3».

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