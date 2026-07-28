Нижегородская АЗС отменяет систему «чет-нечет» и вводит QR-коды

Водителям предлагают воспользоваться чат-ботом «Топливо52» в мессенджере «МАКС». QR-код будет привязан к государственному номеру автомобиля. Заправить по нему можно до 40 литров АИ-92, АИ-95 или 60 литров дизеля. Уточняется, что на один телефон можно сгенерировать QR-коды на десять разных машин.