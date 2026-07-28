Более 70 вылетов совершили нижегородские группы авиапатрулирования

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьёва, частота облётов каждый день подстраивается под класс пожарной опасности с учётом погоды и обстановки, а все данные оперативно передаются диспетчерским службам и подразделениям пожаротушения. Уже удалось выявить два возгорания — в Варнавинском и Ветлужском лесничествах. Министр также отметил, что к концу сезона 2026 года суммарный налёт достигнет 580 лётных часов.