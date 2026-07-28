Более 70 вылетов совершили нижегородские группы авиапатрулирования

В Нижегородской области усилили защиту лесов от пожаров: в арсенале — авиапатрулирование, беспилотники и наземные маршруты, сообщили в правительстве региона.
С начала сезона лётчики-наблюдатели Минлесхоза и местные авиаторы провели свыше 70 вылетов — налёт превысил 250 часов. Контроль ведётся по двум ключевым маршрутам — в северной и южной частях региона, где наземный мониторинг осложнён особенностями ландшафта.
По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьёва, частота облётов каждый день подстраивается под класс пожарной опасности с учётом погоды и обстановки, а все данные оперативно передаются диспетчерским службам и подразделениям пожаротушения. Уже удалось выявить два возгорания — в Варнавинском и Ветлужском лесничествах. Министр также отметил, что к концу сезона 2026 года суммарный налёт достигнет 580 лётных часов.
Для расширения зоны контроля с прошлого года задействуют беспилотники дальнего радиуса: дроны ведут наблюдение в реальном времени на удалении до 100 км, уделяя особое внимание Борскому, Воскресенскому, Михайловскому и Выксунскому лесничествам. Параллельно работает наземное патрулирование — 255 маршрутов общей протяжённостью 17 тысяч километров.
Важный элемент системы — видеомониторинг: камеры с оптическим увеличением от 30 раз автоматически фиксируют задымление на дистанции до 20 км. В 2025 году благодаря этой системе удалось обнаружить 76% всех лесных пожаров.
Эти меры — часть федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». С 30 апреля 2026 года в регионе действует особый противопожарный режим: за нарушения грозят крупные штрафы и даже уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ.
При обнаружении пожара следует сразу звонить на линию лесной охраны (8 (800) 100‑94‑00) или в диспетчерскую службу (8 (831) 430‑01‑23) — приём ведётся круглосуточно.