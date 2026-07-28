«Руки в пол, работает ОМОН!» — хабаровчанин ограбил табачный магазин

«Руки в пол, работает ОМОН!» — с такой фразы 30-летний житель Хабаровска начал ограбление табачного магазина. Мужчина забрал из кассы более 68 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.
Как установил суд, в июне 2026 года ранее неоднократно судимый хабаровчанин, испытывавший материальные трудности, решил ограбить один из магазинов города.
Дождавшись наступления темноты, мужчина проник в табачный магазин и крикнул продавцу: «Руки в пол, работает ОМОН!». Испугавшись, женщина спряталась за прилавком. Этим злоумышленник воспользовался, прошёл к кассе и забрал наличные на общую сумму более 68 тысяч рублей.
После этого мужчина покинул магазин и распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению. В суде он полностью признал свою вину.
Индустриальный районный суд Хабаровска признал мужчину виновным в грабеже. С учётом позиции государственного обвинителя ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Индустриального района Хабаровска.