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«Руки в пол, работает ОМОН!» — хабаровчанин ограбил табачный магазин

Мужчина забрал из кассы более 68 тысяч рублей и получил полтора года колонии.

«Руки в пол, работает ОМОН!» — с такой фразы 30-летний житель Хабаровска начал ограбление табачного магазина. Мужчина забрал из кассы более 68 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Как установил суд, в июне 2026 года ранее неоднократно судимый хабаровчанин, испытывавший материальные трудности, решил ограбить один из магазинов города.

Дождавшись наступления темноты, мужчина проник в табачный магазин и крикнул продавцу: «Руки в пол, работает ОМОН!». Испугавшись, женщина спряталась за прилавком. Этим злоумышленник воспользовался, прошёл к кассе и забрал наличные на общую сумму более 68 тысяч рублей.

После этого мужчина покинул магазин и распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению. В суде он полностью признал свою вину.

Индустриальный районный суд Хабаровска признал мужчину виновным в грабеже. С учётом позиции государственного обвинителя ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Индустриального района Хабаровска.