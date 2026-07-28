«Руки в пол, работает ОМОН!» — хабаровчанин ограбил табачный магазин

Дождавшись наступления темноты, мужчина проник в табачный магазин и крикнул продавцу: «Руки в пол, работает ОМОН!». Испугавшись, женщина спряталась за прилавком. Этим злоумышленник воспользовался, прошёл к кассе и забрал наличные на общую сумму более 68 тысяч рублей.