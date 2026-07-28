Юрий Трутнев поручил ускорить обеспечение энергией инвестпроектов на Дальнем Востоке

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросам энергоснабжения инвестиционных проектов макрорегиона. На встрече присутствовали министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков и глава Минэнерго Сергей Цивилев. Борьба с энергодефицитом остается одной из ключевых задач — регион растет быстрыми темпами: увеличиваются объемы промышленности, жилищного строительства, что формирует высокую потребность в новых источниках энергии. За последние пять лет электропотребление на Дальнем Востоке выросло на 21%, тогда как в среднем по стране — на 12%. К 2030 году прогнозируется рост до 30% в ДФО против 15% в целом по России. Минвостокразвития по предложению регионов верифицировало 105 новых проектов общей мощностью почти 3,3 ГВт. В профильном ведомстве подчеркнули: каждый из этих объектов необходим для экономики страны, и обеспечение их мощностями — приоритет. «Самое главное, что мы должны делать, — привлекать инвесторов, создавать лучшие условия для создания предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест. По этим характеристикам Дальний Восток является ведущим макрорегионом страны, как и по целому ряду других экономических показателей. Эти позиции необходимо сохранить», — заявил Юрий Трутнев. По итогам совещания вице-премьер поручил представить в правительство согласованный проект доклада президенту об ускорении газификации Дальнего Востока, а также план-график ввода энергетических мощностей с учетом существующих и перспективных проектов. Повторное совещание для контроля исполнения поручений проведут в ближайшее время. Среди мер — повышение эффективности существующих мощностей, создание условий для строительства крупными потребителями собственных генерирующих объектов. В Хабаровском крае для компенсации растущей потребности строятся ТЭЦ-4, два энергоблока на ТЭЦ-3, ЛЭП «Хабаровская — Комсомольская», Нижне-Ниманская ГЭС и Хабаровская АЭС.