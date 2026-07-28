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Жителя Камчатки посадили на 10 с половиной лет за попытку распространения наркотиков

51-летний мужчина устроился на работу «закладчиком». По указанию куратора он извлек из 15 тайников в лесу 9 граммов наркотиков для дальнейшей продажи. Находясь в салоне автомобиля, от этой массы он отделил 0,11 граммов при расфасовке — для личного употребления. Его задержали правоохранители Мужчине дали 10,5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Телефоны и автомобиль.

51-летний мужчина устроился на работу «закладчиком». По указанию куратора он извлек из 15 тайников в лесу 9 граммов наркотиков для дальнейшей продажи. Находясь в салоне автомобиля, от этой массы он отделил 0,11 граммов при расфасовке — для личного употребления. Его задержали правоохранители Мужчине дали 10,5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Телефоны и автомобиль конфисковали и обратили в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.