Жителя Камчатки посадили на 10 с половиной лет за попытку распространения наркотиков

51-летний мужчина устроился на работу «закладчиком». По указанию куратора он извлек из 15 тайников в лесу 9 граммов наркотиков для дальнейшей продажи. Находясь в салоне автомобиля, от этой массы он отделил 0,11 граммов при расфасовке — для личного употребления. Его задержали правоохранители Мужчине дали 10,5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Телефоны и автомобиль конфисковали и обратили в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.