«Оленью луну» увидят жители Челябинской области в ночь на 30 июля

В среду, 29 июля, жители Челябинской области смогут увидеть «оленью луну». Такое название июльское полнолуние получило много веков назад. Откуда оно пошло и когда наблюдать луну — в материале ИА «Первое областное».
«Оленьим» июльское полнолуние назвали коренные американские народы. В древние времена календарей и точных расчетов не было, и поэтому люди связывали между собой природные явления. Июльское полнолуние обычно приходилось на время, когда у оленей начинали расти рога. Американцы подметили это и прозвали луну «оленьей».
А англосаксы, например, в этот период заготавливали сено за зиму, и в их культуре июльское полнолуние получило название «Луна сена».
Наступит полнолуние 29 июля в 19:37 по челябинскому времени. При этом взойдет луна чуть позже — в 21:16. С этого времени южноуральцы смогут отчетливо увидеть ее. Тем более что в небе, предварительно, облаков будет немного.
Яркой и полной луна будет также в четверг, 30 июля. Взойдет она в 21:27 по челябинскому времени. Затем луна начнет убывать.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что 12 августа жители Челябинской области станут свидетелями сразу трех астрономических явлений.