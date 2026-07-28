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«Оленью луну» увидят жители Челябинской области в ночь на 30 июля

Когда начинать наблюдения.

Источник: 1obl.ru

В среду, 29 июля, жители Челябинской области смогут увидеть «оленью луну». Такое название июльское полнолуние получило много веков назад. Откуда оно пошло и когда наблюдать луну — в материале ИА «Первое областное».

«Оленьим» июльское полнолуние назвали коренные американские народы. В древние времена календарей и точных расчетов не было, и поэтому люди связывали между собой природные явления. Июльское полнолуние обычно приходилось на время, когда у оленей начинали расти рога. Американцы подметили это и прозвали луну «оленьей».

А англосаксы, например, в этот период заготавливали сено за зиму, и в их культуре июльское полнолуние получило название «Луна сена».

Наступит полнолуние 29 июля в 19:37 по челябинскому времени. При этом взойдет луна чуть позже — в 21:16. С этого времени южноуральцы смогут отчетливо увидеть ее. Тем более что в небе, предварительно, облаков будет немного.

Яркой и полной луна будет также в четверг, 30 июля. Взойдет она в 21:27 по челябинскому времени. Затем луна начнет убывать.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что 12 августа жители Челябинской области станут свидетелями сразу трех астрономических явлений.