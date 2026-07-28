Имущество красноярского депутата Алексея Бойкова арестовали по делу о майнинге

В правоохранительных органах считают, что летом 2024 года мужчины около деревни Кузнецово начали добывать криптовалюту. Они зарегистрировали фирму «Медоед» и якобы для пчеловодства арендовали два лесных участка. На самом же деле «фермеры» разместили там четыре морских контейнера, четыре трансформаторные подстанции и 1116 устройств для майнинга.