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Имущество красноярского депутата Алексея Бойкова арестовали по делу о майнинге

Березовский районный суд рассмотрит дело о хищении электроэнергии на сумму свыше 450 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае Березовский районный суд арестовал имущество депутата Алексея Бойкова и его предполагаемого 36-летнего сообщника по делу о хищении электроэнергии на сумму свыше 450 миллионов рублей. По версии регионального СК, они замаскировали майнинговую ферму под пчеловодство.

В правоохранительных органах считают, что летом 2024 года мужчины около деревни Кузнецово начали добывать криптовалюту. Они зарегистрировали фирму «Медоед» и якобы для пчеловодства арендовали два лесных участка. На самом же деле «фермеры» разместили там четыре морских контейнера, четыре трансформаторные подстанции и 1116 устройств для майнинга.

Суд наложил арест на имущество депутата и его сообщника. Кроме того, Алексея Бойкова объявили в международный розыск.