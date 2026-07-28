Семь организаций Красноярского края впервые получили лицензии на продажу ветеринарных препаратов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года краевой Россельхознадзор провел 34 оценки соответствия лицензионным требованиям в сфере ветеринарной фармацевтики.
По итогам проверок семь организаций впервые получили лицензии, еще 23 изменили перечень адресов работы. Действие двух лицензий прекращено, двум соискателям отказали из-за несоответствия требованиям.
Сейчас в Красноярском крае ветеринарные фармлицензии имеют 140 организаций. Из них 128 занимаются розничной торговлей препаратами, 11 — оптовой, еще одна — отпуском ветеринарных лекарств.
Подать заявление на получение или изменение лицензии можно через портал Госуслуг. Госпошлину за эти услуги не будут взимать до 31 декабря 2029 года.