ВС России поразили балкер в акватории Черного моря, доставлявший грузы для ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по судну в северо-западной акватории Черного моря, которое, по данным Минобороны РФ, использовалось для доставки военных грузов в интересах ВСУ. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в российском оборонном ведомстве.
— Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов, — говорится в сообщении.
Также в Telegram-канале ведомства заявили, что утром российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины.
23 июля российские войска продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным для нужд ВСУ. В частности, в порту «Южный» они поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинской армии.
В ночь с 24 на 25 июля бойцы ударили по портам «Николаев», «Одесса» и «Измаил», уничтожив портовую инфраструктуру и суда, которые используются в интересах ВСУ.