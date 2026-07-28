ВС России поразили балкер в акватории Черного моря, доставлявший грузы для ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по судну в северо-западной акватории Черного моря, которое, по данным Минобороны РФ, использовалось для доставки военных грузов в интересах ВСУ. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в российском оборонном ведомстве.