В Волгоградской области нашли авиабомбу времен войны

Снаряд пролежал в земле десятки лет, но до сих пор представляет угрозу. На место уже вызвали пиротехников Донского спасательного центра МЧС России. Специалисты приедут в ближайшее время, чтобы изъять бомбу и уничтожить ее с соблюдением всех мер безопасности.