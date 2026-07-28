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Кинза-за: Россия вышла на второе место по поставкам на мировой рынок кориандра

Объём экспорта составил 48 тыс. тонн семян.

Источник: Клопс.ru

Россия по итогам 2025 года вышла на второе место в мире по производству кориандра. Аграрии экспортировали 48 тыс. тонн специи. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Российские аграрии сумели заработать на семенах кинзы 27 млн долларов. Причём больше половины этого объёма выращивают в Крыму (25 тыс. тонн). Это даже больше, чем в замыкающей тройку лидеров Италии — 21 тыс. тонн. А первое место принадлежит Индии — 58 тыс. тонн кориандра.

Российские специи охотнее всего покупают азиатские страны: Индонезия (более 17 тыс. тонн), Индия (около 10 тыс. тонн), Узбекистан (более 3 тыс. тонн), Шри-Ланка (более 3 тыс. тонн), ОАЭ (около 3 тыс. тонн).

Секрет котлет из говядины, которые поразят гостей своей нежностью и сочностью, — добавляем немного кориандра.

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