Мясниковский МЭОК в Ростовской области запустят в I квартале 2027 года

Запуск Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Ростовской области запланировали на первый квартал 2027 года. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— Завершить строительно-монтажные работы должны в октябре 2026 года. После этого начнутся пуско-наладочные работы и поэтапный выход на промышленную эксплуатацию в первом квартале 2027 года, — рассказала в соцсетях Антонина Пшеничная.
Накануне глава донского минЖКХ проверила ход работ на площадке МЭОКа. Министр осмотрела производственный корпус, административно-бытовое здание, инженерные коммуникации, а также действующую электроподстанцию мощностью 5 МВт.
Инвестпроект реализуется с 2020 года, и к настоящему моменту уже ввели в эксплуатацию пять этапов строительства карт полигона. Проектная мощность сортировочного завода — 450 тысяч тонн ТКО в год.
Уровень автоматизации процессов на заводе в будущем составит более 90%, это позволит минимизировать ручной труд на всех этапах обработки, за исключением входного контроля и финальной проверки качества. На следующем этапе запустят участок компостирования органических отходов.
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